Ex-Ajacied blikt terug: ‘Ik voelde mijn hart bijna exploderen’

TRENCÍN - James Lawrence maakte in de zomer van 2009 de overstap van de jeugdopleiding van HFC Haarlem naar Ajax, maar brak niet door in Amsterdam. De verdedigende middenvelder, die tegenwoordig uitkomt voor AS Trencín, werd met de A2 kampioen, maar zou nooit tot één officiële wedstrijd in het eerste elftal komen.

“Ik ging zonder verwachtingen naar Haarlem. Ik zou gewoon gaan spelen voor de beloften van die kleine club, maar achteraf was dat een erg goede ploeg. We werden onderschat. Zo wonnen we eens met 0-3 bij Ajax. Dat was voor mij geen massive thing”, vertelt de 25-jarige Lawrence in een interview met Sky Sports. “Maar voor mijn ploeggenoten was het iets heel groots dat we Ajax hadden verslagen. In die wedstrijd ben ik bekeken door een scout van Ajax en na dat seizoen heeft hij mij naar Ajax gehaald.”

Lawrence had in de jeugdopleiding van Arsenal en Queens Park Rangers gespeeld en was dus wel wat gewend, maar toch deed hij op De Toekomst nieuwe indrukken op: “Het denken in Nederland is heel anders ten opzichte van het denken in Engeland. De nadruk ligt erg op de technische en tactische kant en dat moest ik allemaal nog leren. Nu ik in Slowakije zit, merk ik dat de Nederlandse jongens in de ploeg ver vooruitlopen op de Slowaken, Nigerianen en Brazilianen. Bijvoorbeeld in het organiseren van het team en het kennen van hun eigen rol.”

“De Nederlandse spelers coachen en zijn als het ware coaches op het veld. Ze denken niet zozeer aan welke pass ze geven, maar wel aan hoe een pass de tegenstander kan ontregelen en ze denken aan hoe je een tegenstander effectief onder druk kan zetten. Speler op speler of pressen in de zone? Ze denken tijdens een wedstrijd constant over dit soort dingen na. Dat komt voort uit de opvoeding die de Nederlandse voetballers meekrijgen”, aldus Lawrence, die genoot bij Ajax, maar er ook een bijzonder angstige ervaring opdeed.

“Toen ik er vier of vijf maanden zat, kreeg ik een heart scare. Dat kwam door de intensiteit van de training. In Haarlem trainde ik twee avonden in de week en bij Ajax speelde ik opeens vijf keer in de week en ook nog twee keer op zondag. Het was een grote stap voorwaarts. Ik voelde mijn hart kloppen tijdens sessies, maar dacht er niet veel over na. Toen speelden we een uitwedstrijd, het was in de winter. Tegen het einde van de warming-up deden we wat sprints en toen ik langs de trainer rende, voelde ik mijn hart bijna exploderen. Het was alsof het uit mijn borst klopte. Ik stopte en ging op de grond zitten.”

“Mijn trainer vroeg wat er aan de hand was. Ik pakte zijn hand en legde die op mijn borst. Hij voelde mij hart ongelooflijk snel kloppen, dus hij zei dat ik niet zou spelen en dat ik mij moest laten controleren. Ze ontdekten dat mijn hartmuur overgroeid was en dat dit mijn hartslag beïnvloedde. Ik moest een hartoperatie ondergaan. Het was raar, want ik realiseerde mij helemaal niet dat het zo serieus was. Ik wilde alleen maar trainen. Op een gegeven moment was er een andere speler die hetzelfde kreeg als ik en hij kon niet geopereerd worden. Hij moest zijn carrière beëindigen. Ik realiseerde mij dat ik veel geluk had gehad, het had anders kunnen lopen.”

Lawrence vertrok na twee jaar naar Sparta Rotterdam en kwam later uit voor RKC Waalwijk. “Ik vond dat ik goed genoeg was om voor ze te spelen, maar ik kreeg de kans niet en dat frustreerde mij.” In de zomer van 2014 meldde AS Trencín zich voor de linkspoot: “In het begin was ik er sceptisch over. Ik wist niet veel over Slowakije en de competitie. Ik zou er een paar weken naartoe gaan om te kijken hoe het was en als je me toen had verteld dat ik in mijn eerste twee seizoenen de dubbel twee keer zou winnen, dan zou ik geschokt zijn geweest. Het is werkelijk geweldig geweest”, aldus Lawrence, die zelfs Champions League-voetbal speelde met Trencín: “Dat is iets waar ik als kind altijd van gedroomd had.”

“Ik ben nu een andere speler. De Nederlandse school heeft mijn denken over het spelletje gevormd en ik heb ook wat aan de Slowaakse school gehad, want hier wordt heel hard gevoetbald. Op het veld is het altijd vol gas geven.” Lawrence, een Welshe Engelsman, speelde tot op heden 98 officiële wedstrijden voor Trencín en daarin was hij goed voor zeven doelpunten en drie assists. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2019 door. Bij Trencín speelt hij overigens samen met onder anderen Aschraf El Hamdioui, Desley Ubbink, Philippe van Arnhem en Joey Sleegers.