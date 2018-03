‘Toen Virgil nog bij Southampton speelde, hoorde je niemand dat zeggen’

De afgelopen dagen wordt er druk gespeculeerd over wie de nieuwe aanvoerder van Oranje moet worden. Virgil van Dijk wordt veruit het vaakst genoemd en dat vindt ploeggenoot Georginio Wijnaldum niet zo verrassend. Toch geeft de huidige roep om Van Dijk als aanvoerder de middenvelder van Liverpool een dubbel gevoel.

“Toen hij nog bij Southampton speelde, hoorde je niemand dat zeggen, terwijl hij toen al dezelfde kwaliteiten had. De theorie dat voetballers meer status krijgen omdat ze bij een bepaalde club spelen: ik geloof daar niet zo in”, zegt Wijnaldum in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij noemt dat ‘meer een dingetje van de media’. “Volgens mij krijg je als speler status door op het veld te presteren, niet omdat je bij de ene club speelt of bij de andere. Zo werkt dat in mijn beleving niet.”

Wijnaldum beaamt dat Van Dijk de persoonlijkheid heeft voor het aanvoerderschap. “Hij is een speler die heel veel praat in het veld, veel bezig is met het team, met zijn ploeggenoten. Dat deed hij vanaf het eerste moment al bij Liverpool”, concludeert de middenvelder, die merkt dat the Reds beter zijn geworden door de komst van Van Dijk. “Je hoeft alleen maar naar de statistieken te kijken, om te zien dat we bij Liverpool beter presteren sinds zijn komst deze winter. Virgil voegt echt wat toe aan ons elftal.”