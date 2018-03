‘De Boer had gelijk en Mourinho vermoordt het voetbal’

Het Nederlands elftal oefent vrijdag tegen Engeland en de kans is groot dat Marcus Rashford minuten zal maken in de Johan Cruijff ArenA. De twintigjarige aanvaller was onlangs nog het lijdend voorwerp in een discussie tussen Frank de Boer en José Mourinho. De ex-trainer van onder meer Ajax zei het anderhalve week geleden ‘jammer’ te vinden dat Mourinho de manager is van het talent.

“Het is een Engelse voetballer en die wil je normaliter tijd geven. Dan kan hij fouten maken en leren van zijn fouten. Maar Mourinho is zo niet. Hij wil resultaten zien. Als hij een of twee wedstrijden niet goed speelt, haalt hij hem eruit”, aldus De Boer, die van repliek werd gediend door Mourinho. De Portugees omschreef de oud-verdediger op een persconferentie als ‘de slechtste Premier League-trainer ooit’.

Volgens Bryan Roy heeft De Boer echter wel een punt, zo vertelt hij in een interview met de Daily Mirror: “Ik heb gezien wat er gebeurd is tussen Frank en Mourinho. Oké, Frank heeft het niet goed gedaan bij Crystal Palace, maar het klopte wat hij zei. Coaches als Mourinho vermoorden het voetbal. Het heeft niets meer te maken met het vermaken van de fans, helemaal niets.”

“Omdat Frank het ergens niet goed heeft gedaan, wil dat niet zeggen dat hij geen mening meer mag hebben. Dit is zijn visie. Frank heeft dezelfde visie als Johan Cruijff had, Johan zou precies hetzelfde hebben gezegd. We zijn als het ware door Johan opgevoed. Mourinho denkt niet aan de fans, maar aan resultaat. Dat vermoordt het voetbal. Kijk naar Manchester United, ze spelen crap football. Vreselijk.”

“Het is niet te vergelijken met het Manchester United van Sir Alex Ferguson. Voetbal wordt gespeeld voor de fans en niet voor het geld, want voetbal zonder fans betekent helemaal niets. Je moet allereerst entertainen en winnen, dat is waar iedere trainer aan zou moeten denken”, aldus de 48-jarige oud-rechtsbuiten, die 32 keer in actie kwam voor Oranje. Roy speelde voor onder meer Ajax en Nottingham Forest.

“Engeland heeft een geweldig team en Rashford is een groot talent. Ik ben een fan van hem”, gaat Roy verder. “Hij kan schieten, dribbelen, is snel, slim en gedisciplineerd. Dat soort spelers zou iedere week moeten spelen. Ik begrijp niet waarom Mourinho hem niet iedere week laat spelen. Hij koopt Alexis Sánchez, maar wat doe je dan met Rashford? Dat soort dingen begrijp ik echt niet.”