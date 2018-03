‘Ayoub is verder dan Amrabat: meer ritme en veel constanter’

De nationale ploeg van Marokko neemt het komende vrijdag in een oefenwedstrijd op tegen Servië en vier dagen later staat het duel met Oezbekistan op het programma. De selectie telt vijf spelers die in de Eredivisie spelen, onder wie Yassin Ayoub. Oud-international Dries Boussatta is onder de indruk van de middenvelder.

“De bondscoach is laatst ook in Utrecht geweest en lijkt gecharmeerd van hem te zijn. Ayoub vind ik ook verder dan Sofyan Amrabat. Meer ritme, veel constanter”, aldus de 45-jarige Boussatta, die drie interlands voor het Nederlands elftal speelde, in een interview met de NOS. Hij kwam uit voor onder meer Ajax, FC Utrecht, AZ en Excelsior.

“Ik begreep sowieso niet dat Amrabat de laatste duels werd geselecteerd en Ayoub niet. Dat was gewoon vanwege die hype rondom een mogelijke selectie voor het Nederlands elftal”, aldus Boussatta. De 24-jarige Ayoub was dit seizoen goed voor acht doelpunten en zes assists in 35 officiële wedstrijden voor FC Utrecht.

Ayoub, die komend seizoen naar Feyenoord vertrekt, zei in november overigens nog teleurgesteld te zijn dat hij niet wordt opgeroepen voor het Nederlands elftal: “Het is jammer dat Nederland, waar ik altijd voor speelde als jeugdinternational, mij de laatste tijd links laat liggen. Het is ook jammer dat de Marokkaanse bondscoach mij nu niet nodig heeft.”