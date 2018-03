Oliseh krijgt veeg uit de pan: ‘Hij behandelde ons als honden’

Fortuna Sittard en Sunday Oliseh stonden dinsdagavond tegenover elkaar in een arbitragezaak. De Nigeriaan, door de club onlangs op non-actief gezet, wil zijn baan terug óf een fikse vergoeding. Sjoerd Ars legde een verklaring af over Oliseh, die volgens de spits tamelijk apart te werk ging in Sittard.

“Zo’n trainer had ik nog nooit meegemaakt. Ik heb jaren in het buitenland gevoetbald en daar zaten rare trainers tussen. Maar een trainer die mensen bedreigt en spelers vernedert, die had ik nog nooit meegemaakt. Hij behandelde ons als honden”, zegt Ars in gesprek met de Gelderlander. In het buitenland speelde hij voor Levski Sofia (Bulgarije), Tianjin Teda (China), Konyaspor, Karsiyaka (beiden Turkije) en Szombathelyi Haladás (Hongarije). In januari 2017 tekende de spits bij Fortuna Sittard.

Ars kwam al snel in de clinch te liggen met de oefenmeester. “Ik begon nog in de basis toen ik begin vorig jaar naar Fortuna kwam. Maar na twee weken was het al klaar. Ik gaf een keer tegengas en toen was het meteen ruzie. Ik heb daarna nauwelijks meer gespeeld. Ook oudere spelers mochten van Oliseh niets zeggen”, aldus de spits, die momenteel door Fortuna verhuurd is aan De Graafschap. Ars spreekt van een ‘angstcultuur’ en zegt dat iedereen bang was voor Oliseh.

“Die man intimideerde mensen. De bom moest wel een keer ontploffen”, vervolgt Ars. Oliseh zei tijdens de arbitragezaak dat hij door Fortuna weggepest is, doordat de club bijvoorbeeld koud water uit de douche liet komen en slecht eten serveerde. “Dat is toch vreemd, want hij at altijd samen met ons, de spelersgroep. Wij hebben er daar nooit over geklaagd. En bij de amateurclub waar we trainden, hebben we inderdaad één keer twee dagen geen warm water gehad. Maar dat kan overal gebeuren.”