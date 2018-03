‘Hij heeft niet gevraagd of hij mag vertrekken bij Real Madrid’

Luiz Felipe Scolari, voormalig trainer van Guangzhou Evergrande, vertelde dinsdag dat Cristiano Ronaldo ‘meermaals’ heeft gevraagd hoe het leven in China is. “Waarom zou Ronaldo niet in China kunnen spelen? Ja, hij heeft mij gevraagd hoe het is om in China te wonen. Ik heb hem alle details gegeven”, voegde de voormalig trainer van onder meer Guangzhou Evergrande eraan toe tegenover Esporte Interativo.

De supporters van Real Madrid hoeven zich echter geen zorgen te maken, zo verzekert Florentino Pérez: “Hij heeft ons niet gevraagd om te mogen vertrekken. Hij heeft een contract voor een volgend jaar, maar als de resultaten niet goed zijn…”, aldus de voorzitter, die daarmee lijkt aan te willen geven dat geruchten sneller de kop opsteken wanneer er op het veld niet optimaal gepresteerd wordt.

“Als je een vriend hebt die in Hong Kong woont, dan vraag je toch ook hoe het leven in Hong Kong is? Dat is heel normaal”, besluit Pérez. Ronaldo, die dit seizoen in 35 wedstrijden goed was voor 37 doelpunten voor de Koninklijke, heeft in het Santiago Bernabéu nog een verbintenis die tot de zomer van 2021 doorloopt. In het huidige kalenderjaar scoorde Ronaldo overigens al achttien keer in LaLiga.

Spaanse media verzekeren overigens dat Real de intentie heeft om Ronaldo binnen afzienbare tijd een nieuw contract te laten ondertekenen. Alhoewel de Portugees door velen wordt beschouwd als de beste voetballer ter wereld, verdient hij een derde minder dan Neymar en Lionel Messi. Laatstgenoemde signeerde recent een nieuw contract met Barcelona, terwijl Neymar veel meer is gaan verdienen na zijn zomerse overstap naar Paris Saint-Germain.