Clement: ‘Man, in Engeland ziet iedereen hem als een koning’

Pelle Clement baalt van het ontslag van Jaap Stam. Laatstgenoemde haalde de middenvelder in de zomer naar Reading, maar werd woensdag uit zijn functie ontheven. “Dit is klote, ik had dit na afgelopen weekeinde ook niet meer zien aankomen”, reageert de 21-jarige Clement in een interview met De Telegraaf.

Reading verloor zaterdag met 3-2 van Norwich City en staat nog maar drie punten boven de gevarenzone in de Championship. Volgens Clement gingen the Royals de afgelopen weken juist steeds beter voetballen: “Maar je moet wel gewoon wedstrijden winnen. Dit hangt natuurlijk in de lucht als dat lang niet gebeurt, maar het blijft toch altijd een beetje raar dat een trainer eruit gegooid wordt wanneer spelers niet presteren.”

Stam was volgens Clement uitermate geschikt voor Reading: “Maar wij moeten het uiteindelijk doen op het veld (…) Man, in Engeland ziet echt iedereen hem als een koning. Hij krijgt zo ontzettend veel respect, dat merk je altijd. Er staan altijd mensen met fotoboeken van de selectie, waar je dan handtekeningen in kan zetten. Maar overal staan mensen met weer aparte foto’s van Stam of die echt met hém op de foto willen.”

De 45-jarige Stam zei woensdag in een reactie tegenover Voetbal International dat hij nog niet weet hoe zijn toekomst eruitziet: “Voorlopig blijf ik met mijn gezin in Engeland. Onze kinderen maken het schooljaar hier af en dan zullen we zien wat er op mijn pad gaat komen. Het is een leerzame periode geweest bij Reading. Met die ervaring op zak wil ik straks een nieuwe uitdaging als trainer aangaan.”