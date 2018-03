Depay: ‘Ik wil Oranje op sleeptouw nemen en dat kan ik ook’

Memphis Depay hoopt het Nederlands elftal in de toekomst bij de hand te kunnen nemen. De aanvaller doet het bij vlagen heel aardig bij Olympique Lyon, was zondag nog beslissend tegen Olympique Marseille en hoopt ook bij Oranje steeds nadrukkelijker zijn stempel op het spel te kunnen drukken.

De 24-jarige Depay erkent in De Telegraaf dat hij ‘een sleutelrol’ wil opeisen in het Oranje van Ronald Koeman: “Een paar jaar geleden was ik niet constant genoeg en dan kun je wel wat willen, maar toen had ik niet het hoge niveau dat ik nu wel heb. Ik wilde iedere wedstrijd beslissend zijn, maar dat was ik niet”, aldus de 34-voudig international.

“In het verleden dacht ik vaak over te veel dingen na. Ik wil heel graag laten zien dat ik in vorm ben en streef naar een nog hoger niveau (…) Natuurlijk wil je altijd beslissend zijn en ook andere ploeggenoten naar een hoger level slepen. Ik ken mijn kwaliteiten en het is belangrijk om alles goed op elkaar af te stemmen binnen het team. Ik wil graag een hoofdrol opeisen, Oranje op sleeptouw nemen en geloof ook dat het kan.”

Depay maakte in oktober 2013 onder Louis van Gaal zijn debuut in Oranje en kwam tot dusverre tot acht doelpunten: hij scoorde op het WK tegen Australië en Chili en trof later doel tegen de Verenigde Staten, Luxemburg, Wit-Rusland, Schotland en Roemenië. In dienst van Olympique Lyon staat de teller voor de buitenspeler na 61 optredens op 18 doelpunten en 18 assists. Zijn contract daar loopt nog tot 2021 door.