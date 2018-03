‘Kamp Zeist’ voor spelers van Oranje: ‘We zijn meer op elkaar gericht’

Het Nederlands elftal verzamelt zich niet meer bij Huis ter Duin in Noordwijk, maar bij de KNVB Campus in Zeist. Dat is niet de enige vernieuwing die Ronald Koeman sinds zijn aantreden heeft doorgevoerd, want hij heeft ook het persbeleid aangescherpt. Zo mogen de spelers bij aankomst niet meer geïnterviewd worden.

Het Algemeen Dagblad spreekt in de editie van donderdag van ‘Kamp Zeist’: “Alleen afleiding van kwetterende vogels. Familie, zaakwaarnemers en pers op afstand. Uur lopen naar het dichtstbijzijnde vertier”, zo voegt de krant eraan toe. “We zijn hier automatisch meer op elkaar gericht”, vertelt Georginio Wijnaldum over het nieuwe verblijf van Oranje.

“Ik vind dat wel goed, hoor. In Engeland is dat ook gebruikelijk, daar zitten ze ook altijd ‘intern’ (…) Maar in Nederland is dit maar een begin, hè? Ik vind het er prima uitzien allemaal. Ik vond Noordwijk ook leuk en dat dat daar meer pers was, vond ik ook niet zo erg, ik heb jullie altijd te woord gestaan volgens mij”, vervolgt de middenvelder van Liverpool.

“Maar hier in Zeist heeft het ook wel iets. Alles is op het team gericht, op voetbal. Een nieuwe start. Daar lijkt me niets mis mee”, besluit de 27-jarige Wijnaldum, die 45 interlands achter zijn naam heeft staan. Het Oranje van Koeman oefent komende vrijdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Engeland en drie dagen later staat het treffen met Portugal op het programma.