Bolt meldt zich bij Borussia Dortmund: ‘Dit is geen grap’

Usain Bolt gaat meetrainen met Borussia Dortmund. De wereldrecordhouder en olympisch kampioen op de 100, 200 meter en estafette (viermaal honderd meter) trainde in november 2016 al eens mee bij BVB en gaat dat vrijdag opnieuw doen.

“BVB, maak je klaar voor vrijdag”, schrijft de 31-jarige Jamaicaan op Twitter. De training, die om 10.30 uur begint, is toegankelijk voor pers en publiek. Als een verrassing komt het nieuws overigens niet, want Bolt bevestigde in januari al dat hij in maart een stage zou gaan afwerken bij de Bundesligist van trainer Peter Stöger.

“Mijn grote droom is om voor Manchester United te spelen. Als Dortmund me goed genoeg vindt, zal ik keihard trainen. Ik heb met Sir Alex Ferguson gesproken en gevraagd of hij op termijn een goed woordje wil doen bij Manchester United. Hij zou kijken wat hij kon doen, als ik fit ben”, reageerde de sprintkoning toentertijd.

“Dit is geen grap”, reageert algemeen directeur Hans-Joachim Watzke tegenover Ruhr Nachrichten. “Usain had al langer de wens om mee te trainen bij een voetbalclub. Het feit dat hij voor ons heeft gekozen, beschouwen wij als een eer.” Bolt maakte in januari overigens ook al trainingsminuten bij de Zuid-Afrikaanse club Mamelodi Sundowns.