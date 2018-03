‘Het zou een droom zijn om op een dag voor Bayern te spelen’

Malcom staat open voor een transfer. De 21-jarige rechtsbuiten van Girondins Bordeaux wordt al maanden in verband gebracht met vooral Bayern München en dat is een club waar de Braziliaans jeugdinternational wel oren naar heeft.

Volgens Malcom is het ‘tijd’ om te transfereren, zo vertelt hij in een interview met Sky Deutschland: “Ik heb het hier goed gedaan en ben Bordeaux dankbaar, maar ik heb nu een nieuwe uitdaging nodig, nieuwe doelstellingen. Bayern is een van de grootste clubs van de wereld. Het zou een droom zijn om daar op een dag te spelen. Iedereen kent Bayern.”

“Het maakt mij erg gelukkig dat ze aan mij denken. Ik zal hard blijven werken en wie weet wordt een transfer naar Bayern dan in de toekomst op de dag werkelijkheid. De Premier League? Dat is ook een erg interessante optie. Ik heb de Engelse taal snel geleerd. Het Frans was moeilijker, maar ik denk dat ik uiteindelijk overal wel goed integreer.”

Boulevardkrant BILD maakte begin maart bekend dat Bayern al contact had opgenomen met Bordeaux over Malcom. In het tot medio 2021 doorlopende contract van de Braziliaan zou overigens een gelimiteerde transfersom van zestig miljoen zijn opgenomen. “Ik ken de speler niet zo goed. Maar hij is zeker in het zicht bij onze scouts, waar Hasan Salihamidzic de leiding over heeft”, reageerde trainer Jupp Heynckes begin deze maand.