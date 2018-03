Eriksen: ‘Ik denk niet over interesse na, ik ben gelukkig bij Spurs’

“Als je kijkt naar de spelers die op het middenveld spelen bij Barcelona en Real Madrid, dan is er niemand beter dan Christian Eriksen. Luka Modric ging van Tottenham naar Real Madrid en was niet zo goed als Christian.” Age Hareide was dinsdag vol lof over Eriksen en er wordt al maanden gespeculeerd over een eventuele transfer van de aanvallende middenvelder naar de top van LaLiga.

De 26-jarige Deen benadrukt in gesprek met het journaille in zijn vaderland echter dat hij niet bezig is met een transfer: “Om eerlijk te zijn denk ik niet over interesse na. Natuurlijk, je speelt voetbal in het heden, maar je hebt ook dromen. Dromen is één, maar die kunnen pas realistisch worden als er een aanbieding op tafel ligt. Momenteel zijn er heel veel spelers erg gelukkig bij Tottenham en ik ben dat ook."

“Alle voetballers willen de Premier League, Champions League of FA Cup graag winnen. Veel spelers willen prijzen pakken. We zijn er de laatste seizoenen dichtbij geweest, maar dit seizoen lukt het niet helemaal. Hoe dan ook hebben we zeker een positief seizoen gedraaid en ik denk zeker dat ik hier prijzen kan winnen. Je moet ook zien waar Tottenham stond toen ik hier kwam en waar de club nu staat”, vervolgt Eriksen.

“Nu beschouwen mensen ons als titelkandidaat, terwijl we eerder moesten vechten om überhaupt in de top vier of in de top zes te komen. We hebben moeten bouwen en bouwen om in staat te zijn om een prijs te pakken, maar we zijn op de goede weg.” Eriksen kwam dit seizoen 38 keer in actie voor Tottenham en daarin was hij goed voor 11 doelpunten en 10 assists. Zijn contract in Londen loopt nog tot de zomer van 2020 door.