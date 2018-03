Arsenal-miskoop flopt bij terugkeer in Spanje: ‘Hij nam een risico’

Deportivo La Coruña bivakkeert al nagenoeg het gehele seizoen in de onderste regionen van LaLiga en ook Lucas Pérez deelt in de sportieve malaise. De van Arsenal gehuurde spits maakte in 26 competitiewedstrijden slechts 4 doelpunten en had zich zijn terugkeer in Riazor dan ook anders voorgesteld, zo erkent zijn zaakwaarnemer Rodrigo Fernández Lovelle.

Pérez was voordat hij in de zomer van 2017 voor twintig miljoen euro de overstap maakte naar Arsenal in twee seizoenen namens Deportivo goed voor 24 doelpunten en 14 assists. "Misschien was het niet de juiste stap om terug te keren", vertelt de belangenbehartiger van de Spaanse aanvaller woensdag aan COPE Coruña.

De club van trainer Clarence Seedorf kwam afgelopen weekeinde niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen directe concurrent Las Palmas. Pérez werd in die wedstrijd uitgefloten door een deel van zijn eigen aanhang. "Hij nam een risico door terug te keren, in plaats van voor een andere Spaanse ploeg te kiezen", vervolgt Lovelle. "Niemand kan zich de situatie van Deportivo voorstellen. Het is duidelijk dat geen enkele speler gelukkig kan zijn."