Groenendijk dreigt met sancties na benefietduel: ‘Het spookt door mijn hoofd’

ADO Den Haag ging woensdagavond in een benefietwedstrijd tegen Feyenoord met 4-0 onderuit. Trainer Alfons Groenendijk is zich ervan bewust dat het duel volledig in het teken stond van het goede doel, maar heeft zich toch geërgerd aan de manier waarop zijn ploeg zich naar de slachtbank liet leiden door Feyenoord.

Onder meer aan de eerste twee doelpunten die ADO incasseerde ging slordig balverlies van de ploeg vooraf. "We hebben goed meegewerkt aan deze wedstrijd, alleen hebben mijn spelers het helaas verkeerd begrepen. Ze dachten dat je bij een wedstrijd voor een goed doel ook cadeaus moet uitdelen, maar dat was niet helemaal de bedoeling", zei de ADO-coach tegen FOX Sports.

"Het woord vriendschappelijke wedstrijd komt in mijn woordenboek niet voor. Ik heb twintig jaar gevoetbald en ik wist van mezelf dat ik elke wedstrijd alles moest geven om een bepaald niveau te halen", vervolgde Groenendijk zichtbaar geërgerd. "Het is ook je werk. Mag ik alsjeblieft verwachten dat je doet wat we afgesproken hebben?"

De oefenmeester kreeg tot slot de vraag gesteld of hij overweegt een aantal vrije dagen van zijn selectie tijdens de interlandonderbreking te schrappen. "Ik heb trainers gehad die dat deden. Het spookt wel door mijn hoofd. Het is een andere tijd, maar het spookt wel door mijn hoofd, dus ik ga daar nog wel een nachtje over slapen", besloot hij.