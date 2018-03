‘Ik ben voor Koeman, maar als hij nu ook al raar begint te doen…’

Ronald Koeman heeft het persbeleid van het Nederlands elftal aangescherpt. Bij aankomst van de internationals is er geen plaats meer voor pottenkijkers en camera’s, tot verbazing van Willem van Hanegem. De oud-international spreekt in een interview met Voetbal International van ‘gekkigheid’.

De 74-jarige Van Hanegem vindt dat de trainingen toegankelijk zouden moeten blijven voor pers en publiek: “We zouden eens kunnen horen dat hij een speler op zijn flikker geeft. Is dat dan erg? Dan ziet zo'n jongen juist dat het menens is. Ik ben voor Koeman, hij lijkt me als bondscoach het allerbeste alternatief, een normale jongen. Maar als hij nu ook al raar begint te doen...”

Sinds de aanstelling van Koeman meldt Oranje zich niet langer in Huis ter Duin in Noordwijk, maar bij de KNVB Campus in de bossen van Zeist. Afgelopen maanden verzamelden de spelers zich in Zeist, ter voorbereiding op de vriendschappelijke wedstrijden tegen Engeland (23 maart) en Portugal (26 maart).