Contractrebel Liverpool vol vertrouwen: ‘Ik kan voor een erg grote club spelen’

Emre Can maakt zich geen zorgen over zijn sportieve toekomst. De 24-jarige Duitse middenvelder is bij Liverpool in het bezit van een aflopend contract en heeft nog altijd niet laten weten waar hij volgend seizoen speelt. Can blijft zelf rustig onder alle speculaties rondom zijn persoon.

Liverpool wil graag langer door met de middenvelder, maar die heeft vooralsnog geen aanstalten gemaakt om een nieuw contract te tekenen. "Ik heb het zelfvertrouwen om te zeggen dat ik voldoende kwaliteiten heb om volgend seizoen voor een erg grote club te spelen", vertelt hij in gesprek met Sport Bild. "Ik doe het uitstekend in Engeland. Het spel is er fysiek en dat past goed bij me."

Can weet zich onder meer gevolgd Juventus, dat deze week bij monde van algemeen directeur Giuseppe Marotta zijn belangstelling voor de rechtspoot bevestigde. De middenvelder houdt zijn opties zelf open. "De Spaanse competitie is ook aantrekkelijk, net als de Duitse. In die competities is de tactiek erg belangrijk. De Serie A is bezig aan een inhaalslag en hetzelfde zou gezegd kunnen worden over de Franse competitie. Om die reden wil ik niets uitsluiten."

Can is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Liverpool, dat in de zomer van 2014 twaalf miljoen euro neertelde om hem los te weken bij Bayer Leverkusen. Hij speelde sindsdien 166 officiële wedstrijden voor the Reds, waarin hij in totaal goed was voor 14 doelpunten en 12 assists. Prijzen won hij nog niet met de Engelse grootmacht.