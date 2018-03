Nederland wint eerste e-interland: Weghorst kroont zich tot matchwinner

De eerste e-interland ooit is gewonnen door Ali Riza Aygün. De Eindhovenaar boekte woensdag met het Nederlands elftal op de PlayStation 4 een 2-1 overwinning op het Engeland van Shaun Springette. Aygün speelt normaliter voor PSV.

Oranje kende een uitstekende start, want na zes minuten schoof linksbuiten Steven Berghuis de bal in de verre hoek. Heel lang kon Aygün niet genieten van die voorsprong want na ruim een kwartier op de klok knalde Dele Alli, door de benen van Virgil van Dijk, de gelijkmaker tegen de touwen. Bas Dost en Alli kregen hierna kansen, maar tot de rust bleef het 1-1.

Vandaag speelt OnsOranje zijn eerste e-interland. Een goede zet van de KNVB? ???????? Geplaatst door voetbalzone op woensdag 21 maart 2018

In de tweede helft werden er niet veel grote mogelijkheden meer gecreëerd, maar acht minuten voor tijd kreeg Oranje de 2-1 opeens cadeau. Engeland kreeg de bal niet weg uit het strafschopgebied en Wout Weghorst schoot het Nederlands elftal van eDivisie-winterkampioen Aygün naar de driepunter.

“Het kan niet beter. Ik was een beetje nerveus aan het begin van de wedstrijd omdat ik besefte tegen een wereldtopper te spelen. Als je dan kan winnen, dan zegt dat iets over jezelf. Aan het einde van de wedstrijd pakte de sliding van Justin Kluivert goed uit. De bal kwam voor de voeten van Weghorst en die knalde binnen”, zei Aygün kort na de e-interland.