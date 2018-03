‘Ik heb er geen woorden voor: dit was mijn eerste keer in De Kuip’

Joël Zwarts kan terugkijken op een mooie avond. De achttienjarige aanvaller deed 45 minuten mee tegen ADO Den Haag en bereidde met een puntgave voorzet de 4-0 van Dylan Vente voor in de benefietwedstrijd in De Kuip. Zwarts was bij het begin van de tweede helft in het veld gekomen voor Sam Larsson.

“Dit was de eerste keer in De Kuip voor mij, prachtig. Ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Natuurlijk was er wel spanning. Eenmaal in het veld viel dat wel van me af en was ik gewoon lekker aan het voetballen”, aldus Zwarts, die normaliter voor de Onder-19 speelt, voor de camera van FOX Sports.

“Sowieso vind ik het heel mooi om deze wedstrijd (voor Supporter Casper, red.) te mogen spelen. Ook voor de andere jongens die gespeeld hebben, heel mooi. Het is een ervaring die je niet dagelijks meemaakt. Dit seizoen heb ik al drie keer meegetraind met het eerste. Nog niet met Robin van Persie, hopelijk komt dat nog.”