WK vergeleken met Spelen in nazi-Duitsland: ‘Een walgelijk vooruitzicht’

De nationale ploeg van Engeland neemt deel aan het WK. “Het zou verkeerd zijn om de spelers te straffen door ons terug te trekken”, aldus Boris Johnson, minister van Binnenlandse Zaken, woensdag in het Britse parlement. Johnson blijft echter kritisch op het Rusland van de herkozen Vladimir Poetin, zo voegde hij eraan toe.

Een parlementslid van de Labour Party vergeleek het aanstaande WK met de Olympische Zomerspelen van 1936 in Berlijn. Dat toernooi werd door Adolf Hitler aangewend om een propagandaoffensief ter meerdere glorie van het Derde Rijk te lanceren. Johnson noemde de gebruikte vergelijking ‘zeker terecht’: “Het is eerlijk gezegd een walgelijk vooruitzicht om te denken aan een gloriërende Poetin tijdens dit sportevenement.”

Johnson zal de nationale ploeg en de fans echter niet tegenhouden om naar Rusland af te reizen. Wel maakt hij zich zorgen over de ‘veiligheid’ van de supporters: “De verantwoordelijkheid ligt bij de Russische autoriteiten. Ze moeten de veiligheid van onze burgers in hun land garanderen. We houden het zeer nauwlettend in de gaten en willen van de Russen horen welke stappen ze ondernemen om de veiligheid te waarborgen.”

De Britse regering besloot eerder al om, als antwoord op de vergiftiging van voormalig dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia, geen hoogwaardigheidsbekleders naar het WK te sturen. Volgens de Britse regering zit Rusland achter de moordaanslag op Skripal, zo vertelde premier Theresa May vorige week woensdag. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat de uitspraken van May passen in een ‘politieke campagne’.