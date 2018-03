‘Ik heb er geen moeite mee om een jaar extra te blijven bij NAC Breda’

Pablo Marí sluit niet uit dat hij ook volgend seizoen uitkomt voor NAC Breda. De 24-jarige centrale verdediger wordt gehuurd van Manchester City en zegt in een interview met BN De Stem dat hij het goed naar zijn zin heeft bij de huidige nummer vijftien van de Eredivisie.

“Na afloop van dit seizoen wordt bekeken wat het beste is voor alle partijen. Ik heb er geen moeite mee een jaar extra te blijven bij NAC”, aldus de aanvoerder, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor Girona. Eerder speelde Marí voor Gimnastic en Real Mallorca.

“In alle opzichten is NAC een schot in de roos. Mijn vrouw en ik beleven een prachtige tijd hier. Belangrijk, omdat mijn gezin mij extra energie geeft. Ik ben er voor hen en zij voor mij”, voegt Marí eraan toe. In november schreef de Daily Mail overigens nog dat clubs uit Engeland interesse hebben in Marí.

“Eerlijk, ik heb er niks over gehoord en ben er totaal niet mee bezig”, reageerde de stopper. “Voor mij komt het uit de lucht vallen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij NAC en voel me hier thuis. Ik blijf zitten waar ik zit. De fans hoeven zich geen zorgen te maken.”