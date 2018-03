Xavi: ‘Er was nog een Iniesta bij Barça, een mix van Messi en Laudrup’

Xavi vormde samen met Andrés Iniesta jarenlang een succesvol duo op het middenveld van Barcelona en de huidige captain van Al Sadd won onder meer acht landstitels en vier keer de Champions League in het Camp Nou. De inmiddels 38-jarige Spanjaard had echter verwacht die prijzen samen met Mario Rosas te kunnen vieren, maar van de loopbaan van het voormalige supertalent kwam weinig terecht.

“Andrés is een speciaal geval. Hij heeft een ongebruikelijk talent en kon niet mislukken, dat was onmogelijk. Er was nog een Iniesta bij Barcelona en ik zal zijn naam altijd onthouden: Mario Rosas. Als je hem zag spelen toen hij vijftien, zestien of zeventien was, zou je zeggen: ‘Als deze jongen het eerste gaat halen, zal het Camp Nou hallucineren’”, blikt Xavi tegenover So Foot terug op zijn tijd in La Masia.

“Hij was een mix van Michael Laudrup en Lionel Messi, serieus. Hij was tweebenig, kon dribbelen en kon het niveau makkelijk aan. Hij had alles, maar hij verdwaalde. Dat verraste mij. Misschien was hij niet professioneel genoeg of had hij de mentaliteit niet, we zullen het nooit weten. De puberteit is een cruciale periode in een leven, je persoonlijkheid heeft zich nog niet volledig gevormd en het is erg makkelijk om fouten te maken.”

“Je zit vol twijfels: ‘Kan ik voor Barcelona spelen?’, ‘Zal ik het niveau hebben voor LaLiga?’, ‘Zal ik het tot het nationale elftal schoppen?’ Je kunt met deze dingen omgaan als je mentaal stabiel bent en gesteund wordt door je familie. Ik heb het geluk gehad dat ik altijd beschermd ben door mijn familie, Andrés’ familie is ook altijd geweldig geweest en heeft hem veel normen en waarden bijgebracht. Maar er zijn ook spelers die chaotische levens lijden en moeilijke ouders hebben. Als je die steun niet hebt en niemand hebt om op terug te vallen, is het moeilijk.”

De inmiddels 37-jarige Rosas debuteerde op 15 mei 1998 in het eerste bij Barcelona en daar bleef het ook bij wat betreft optredens in de hoofdmacht. De spelmaker speelde voor zijn vertrek in 2000 wel meer dan honderd wedstrijden voor Barcelona B en kwam daarna nog uit voor clubs als Alavés, Cádiz, Girona, Castellón en Real Murcia. Eldense was in 2014 zijn laatste werkgever.