‘Het is nu makkelijker om voor Oranje opgeroepen te worden dan voor België’

Stijn Wuytens is de enige basisspeler van AZ die deze week geen interlandverplichtingen heeft. De 28-jarige Belg beaamt in gesprek met AZ TV dat het niet zo gek is dat hij niet geselecteerd is voor de Rode Duivels. “Het is jammer dat ik er niet bij ben, maar het is op dit moment heel lastig om in België geselecteerd te worden”, stelt de verdediger.

“Het is gewoon een fantastische lijst met spelers. Dan moet je echt uitzonderlijk presteren om erbij te zijn. Het zit ergens heel ver in mijn achterhoofd. Het zou mooi zijn mocht het een keer gebeuren, maar als je realistisch kijkt naar alle namen weet je gewoon dat het heel moeilijk wordt”, zegt Wuytens. De verdediger verruilde in 2001 de jeugdopleiding van Racing Genk voor die van PSV en speelt zodoende al sinds zijn elfde in Nederland, met uitzondering van een korte periode bij Beerschot.

Via PSV, De Graafschap, Beerschot en Willem II kwam hij in januari 2016 bij AZ terecht. “Het is een eer om voor je land te spelen en dat zou voor mij niet anders zijn. Ik denk dat het op dit moment wel iets makkelijker is om voor Oranje of een ander land opgeroepen te worden dan voor België”, vervolgt de verdediger, voor wie een Nederlands paspoort aanvragen geen optie is. “Dat gaat niet gebeuren. Ik blijf Belg en dat zal ook nooit veranderen.”