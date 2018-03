Spaanse bond slaat terug na beschuldigingen over 12-1: ‘Het is onzin’

Oranje liep het EK van 1984 op dubieuze wijze mis. Spanje ging Nederland in de kwalificatiegroep op de slotdag op doelsaldo voorbij dankzij een 12-1 overwinning op Malta, een van de grootste zeges in de historie. Afgelopen week kwamen er vanuit het Maltese kamp aantijgingen dat er sprake zou zijn geweest van verdachte omstandigheden, maar de Spaanse voetbalbond (RFEF) wil niks weten van de verdachtmakingen.

“De RFEF neemt afstand van de uitlatingen. Het is onzin, iedere onderbouwing ontbreekt. Wij staan voor de zuiverheid van onze spelers en die van het verloop van de wedstrijd die in 12-1 eindigde”, laat de Spaanse bond in een statement weten. “We vragen om het volledige respect voor het nationale team en wij willen benadrukken dat we het recht hebben juridische stappen te ondernemen om het goede imago van het Spaanse voetbal te beschermen.”

In een reportage op Movistar+ blikten Victor Scerri, toenmalig bondscoach van Malta, en Silvio Demanuele terug op de 12-1 nederlaag. “Een kleine man in het wit kwam met een dienblad vol gesneden citroenen. Dat was alles wat ons in de rust werd aangeboden. De spelers namen het daarom ook en werden daarna ziek. Ik vroeg de teamarts of ze gedrogeerd konden zijn aangezien de spelers de weg kwijt waren”, herinnert Scerri zich. In de rust stond Spanje op een 3-1 voorsprong.

Ook oud-aanvaller Demanuele merkte dat de citroenen een aparte uitwerking hadden. “Alsof ik dronken was en de hele avond gefeest had”, vertelt de voormalig international van Malta. Daarnaast waren de spelers van Spanje na de rust een stuk krachtiger, zo merkte Demanuele op. “De energie die ze hadden, was niet normaal. Sommigen hadden schuim op hun mond. Dat gebeurt wanneer je steroïden neemt. Dat wist ik, omdat mijn broer een bodybuilder was.”

“Wij hebben geen bewijs en ik denk niet dat Spanje dit ooit toe zal geven”, bekent Scerri. Spanje moest destijds met elf doelpunten verschil winnen om Nederland voorbij te gaan in de kwalificatiepoule. Jose Antonio Camacho, die tegen Malta als linksback voor Spanje speelde, kan niks met de beschuldigingen. “Het getuigt van een gebrek aan sportiviteit. We zijn door alle controles gekomen, we hebben nooit iets genomen. Als er iemand binnenkomt in een witte jas die zegt dat je citroenen moet eten, doe je dat toch niet? Dan stuur je die persoon gewoon weg.”