‘Er is contact geweest met Turkije, maar op dit moment kies ik voor Oranje’

Oranje Onder-19 won woensdagmiddag met ruime cijfers van de leeftijdsgenoten van Noorwegen (1-6) en naast Donyell Malen, die twee treffers voor zijn rekening nam, was ook Ferdi Kadioglu een van de uitblinkers. Het talent van NEC was tegen de Noren goed voor een assist en een doelpunt en komt goed tot zijn recht in het elftal van bondscoach Maarten Stekelenburg.

“Ik voel me heel lekker hier. Bij Oranje speel ik vaak goede wedstrijden. Ik speel hier met de beste talenten van Nederland en kan daardoor excelleren. Ik krijg veel vertrouwen en kan me echt laten zien”, laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De Nederlandse talenten begonnen met hun ruime zege op overtuigende wijze aan het EK dat aankomende zomer wordt georganiseerd in Finland en als het aan Kadioglu ligt is hij daar ook van de partij.

De prestaties van de aanvallende middenvelder zijn echter niet onopgemerkt gebleven in Turkije, maar Kadioglu is voorlopig van plan om zijn interlands in het oranje te spelen: “Er is inderdaad contact geweest. Het is wel een optie, maar op dit moment kies ik voor Oranje”, sluit de spelmaker, die onlangs ook werd uitgeroepen tot grootste talent van de derde periode in de Jupiler League, af.