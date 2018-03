Fortuna reageert op ‘wegpesten’ Oliseh: ‘Allemaal bedoeld als rookgordijn’

Fortuna Sittard en Sunday Oliseh stonden dinsdagavond lijnrecht tegenover elkaar in Zeist. De op non-actief gezette trainer had een arbitragezaak aangespannen tegen de Limburgse club en wil zodoende zijn baan terug krijgen. Via officiële kanalen maakt Fortuna bekend dat men ‘voorzichtig positief’ is over het verloop van de zaak.

“Deze zaak gaat erom dat meneer Oliseh wil terugkeren in zijn functie als trainer. Het heeft er alle schijn van dat een terugkeer niet meer tot de mogelijkheden behoort, zo liet de Arbitragecommissie gisteravond al doorschemeren. Dat stemt ons voorzichtig positief”, laat voorzitter Isitan Gün weten. Oliseh claimde dinsdagavond dat de spelers vorig jaar een ‘zwarte’ bonus in het vooruitzicht werd gesteld en dat Gün zou hebben voorgesteld om zijn salaris gedeeltelijk contant uit te betalen.

Toen de Nigeriaan dit weigerde, werd hij naar eigen zeggen weggepest. Zo zou Oliseh een brief van een Fortuna-advocaat hebben ontvangen, stroomde er geen warm water meer uit de douche en kreeg hij slecht eten voorgeschoteld. “De aantijgingen, met name die over de illegale praktijken, zijn allemaal bedoeld als rookgordijn, om af te leiden van de kern van deze arbitragezaak: de door meneer Oliseh gewenste terugkeer en het ontoelaatbaar handelen in zijn functie als hoofdtrainer die dit in de weg staat”, aldus Gün.

“Dat lijkt zoals gezegd een gepasseerd station. We hebben er daarom alle vertrouwen in dat we de zaak door onze gedegen onderbouwing tot een goed einde brengen”, vervolgt de voorzitter van Fortuna. Gün benadrukt dat Oliseh geen bewijs kon overleggen voor zijn aantijgingen. “Wij zijn altijd transparant geweest naar de KNVB en daarnaast worden wij onderworpen aan audits door een onafhankelijke partij. Als wij illegaal bezig geweest zouden zijn, dan was dit allang boven water gekomen. Dat is allemaal niet het geval.”