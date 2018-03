Locadia kijkt uit naar beladen duel: ‘De fans hebben me er alles over verteld’

Jürgen Locadia is inmiddels volledig hersteld van zijn hamstringblessure, waarmee hij in het begin van zijn dienstverband bij Brighton & Hove Albion nog kampte. Afgelopen weekeinde kreeg de aanvaller een basisplaats in het bekerduel met Manchester United, dat met 2-0 verloren ging. Het was voor Locadia zijn tweede basisplaats bij the Seagulls en hij hoopt dat dit navolging krijgt.

In de bekerwedstrijd tegen Coventry City (3-1) mocht Locadia ook aan de aftrap verschijnen. De aanvaller wacht in de Premier League nog op zijn eerste basisplaats, al mocht hij wel reeds tweemaal als invaller meedoen in een competitiewedstrijd. “Ik ben nu al twee weken helemaal fit. Ik ben klaar om te spelen en voel me goed. We hebben nog acht wedstrijden op het programma staan in de Premier League en ik hoop op een basisplaats”, aldus Locadia tegenover The Independent.

Met 34 punten bezet Brighton & Hove Albion momenteel de twaalfde plaats in de Premier League. De voorsprong op Southampton, dat momenteel een degradatieplaats bezet, bedraagt zes punten. In de komende weken nemen the Seagulls het op tegen Leicester City, Huddersfield Town en Crystal Palace, belangrijke duels in de strijd tegen degradatie. “We hebben een goede reeks neergezet en moeten zorgen dat we blijven winnen. Als we spelen zoals tegen Manchester United, gaan we ons zeker handhaven.”

Met name het treffen met aartsrivaal Crystal Palace op 14 april staat met rood omcirkeld in de agenda van de supporters van Brighton. Het is voor winteraanwinst Locadia een duel om naar uit te kijken. “Dat is misschien wel de grootste wedstrijd van de drie die eraan zitten te komen. De fans hebben me er alles over verteld”, concludeert de aanvaller, die in vier duels reeds tot twee treffers kwam.