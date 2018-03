Sánchez: ‘Aangezien ik veeleisend ben, had ik er meer van verwacht’

Alexis Sánchez liet afgelopen winter Manchester City links liggen toen hij met hoge verwachtingen van Arsenal naar Manchester United trok. The Red Devils betrokken Henrikh Mkhitaryan in de deal en keren de Chileen daarnaast een enorm salaris uit. Veel plezier hebben zij vooralsnog echter niet beleefd aan hun nieuwe aanvaller, aangezien Sánchez moeite heeft om zijn plek te vinden in het elftal van José Mourinho en zelf ook aangeeft zoekende te zijn.

“Aangezien ik veel van mezelf vraag, had ik er meer van verwacht. Na mijn overstap naar Manchester United was het moeilijk om op korte termijn veel dingen te veranderen. Ik heb er ook over getwijfeld of ik hier wel heen moest komen met de nationale ploeg”, vertelde hij tijdens een perspraatje in de aanloop naar de vriendschappelijke interland tussen Chili en Zweden van aanstaande zaterdag.

“Ik heb de trainer toestemming gevraagd om in Engeland te blijven, maar nadat ik erover na heb gedacht heb ik besloten dat het beter was om er toch bij te zijn en weer op een goede manier verder te gaan. De verandering van club was erg lastig, het is ook de eerste keer dat ik in januari naar een nieuwe club ben gegaan. Maar er zijn veel dingen gebeurd in mijn leven die moeilijk waren”, ging Sánchez, die tot nu toe één keer het net wist te vinden voor zijn nieuwe werkgever, verder.

De aanvaller speelt op Old Trafford samen met Zlatan Ibrahimovic, die niet van de partij zal zijn bij de Zweedse nationale ploeg, maar nog wel altijd een grote naam blijft in het Scandinavische land: “Het is een genoegen om met hem samen te spelen en ik hoop dat we samen nog een wedstrijd kunnen spelen. Ik heb nu anderhalve maand met hem getraind en zijn kwaliteiten zijn indrukwekkend. We drinken iedere dag samen koffie, het is jammer dat hij niet meer voor zijn land speelt.”