Woensdag, 21 Maart 2018

United vergeet Griezmann en mikt op komst Real-aanvaller

Barcelona doet er alles aan om Andrès Iniesta te overtuigen te blijven. De clubleiding en trainer Ernesto Valverde gaan na de interlandbreak om de tafel met de Spanjaard om zijn toekomstplannen te bespreken. (Sport)

Al-Sadd heeft een principeakkoord bereikt met Xavi voor de komende twee jaar. De kans is groot dat de voormalig middenvelder van Barcelona achter de schermen actief blijft bij de club uit Qatar. (AS)

Manchester United is niet meer geïnteresseerd in Antoine Griezmann. The Red Devils richten hun pijlen aankomende zomer op Gareth Bale, die lijkt te mogen vertrekken bij Real Madrid. (Daily Mail) richten hun pijlen aankomende zomer op Gareth Bale, die lijkt te mogen vertrekken bij Real Madrid.

Diadie Samassékou van Red Bull Salzburg is in trek bij verschillende Bundesliga-clubs. Momenteel is RB Leipzig de favoriet om de middenvelder in te lijven, maar ook Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen zijn geïnteresseerd. (BILD)

De FA gaat onderzoeken of Zlatan Ibrahimovic de regels heeft overtreden. De spits van Manchester United is betrokken bij de lancering van wedkantoor BetHard en de Engelse voetbalbond bekijkt of dit mag volgens de reglementen. (Daily Mirror)