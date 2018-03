Malen neemt Oranje Onder-19 bij de hand in monsterzege op Noren

Oranje Onder-19 is woensdagmiddag op voortvarende wijze begonnen aan de kwalificatiereeks voor het EK dat aankomende zomer wordt gehouden in Finland. De Nederlandse talenten waren met maar liefst 1-6 te sterk voor de leeftijdsgenoten uit Noorwegen, waarbij er een hoofdrol was weggelegd voor PSV-aanvaller Donyell Malen.

De spits opende op aangeven van Ferdi Kadioglu al vroeg de score en tekende na rust ook voor zijn tweede treffer. Dat doelpunt betekende de 0-3 voor Nederland, aangezien Tom van de Looi met een afstandsschot nog voor de thee de marge had verdubbeld. In de tweede helft zetten ook Ché Nunnely en Kadioglu hun namen op het scorebord. Hugo Vetlesen redde diep in de tweede helft de eer voor de Noren, die door toedoen van invaller Zakaria Aboukhlal nog wel de 1-6 moesten incasseren.

Oranje kan door de ruime overwinning rustig toekijken hoe Duitsland en Schotland, de twee overige landen in Groep 1, het woensdagavond tegen elkaar gaan opnemen. Om zich te plaatsen voor het EK dat na dit seizoen wordt georganiseerd moet de ploeg van bondscoach Maarten Stekelenburg op de eerste plek in de poule eindigen.