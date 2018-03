Flinke kritiek op ‘malloten’ bij Twente: ‘Inleveren die seizoenkaart!’

FC Twente verkeert momenteel in crisis en de fans roerden zich bij het thuisduel met Willem II (2-2) met protesten richting trainer Gertjan Verbeek en directeur Jan van Halst, waarbij laatstgenoemde vanwege een dreigende situatie onder begeleiding naar huis werd geëscorteerd. Ronald Waterreus hekelt het gedrag van enkele supporters van Twente.

"Afgelopen weekend heb ik me enorm zitten opwinden. En dan doel ik niet op wat er op de velden gebeurde. Maar op een kleine minderheid malloten die we absoluut geen supporters mogen noemen. Waar zijn we nu mee bezig als een directeur van FC Twente en zijn familie met hun staart tussen de benen onder politiebegeleiding het stadion uitgewerkt moeten worden?", schrijft de oud-doelman in zijn column voor Voetbal International.

Waterreus begrijpt de emoties en stelt dat gefundeerde kritiek op zijn plaats is. "Maar een directeur die moet worden ontzet voor het laatste fluitsignaal om een confrontatie te voorkomen, dat gaat natuurlijk helemaal nergens meer over." Waterreus is benieuwd wat de gevolgen zullen zijn en of het grote publiek daar kennis van gaat nemen.

"Ik ben bang van niet, want vaak wordt dit soort incidenten na de eerste publieke verontwaardiging met de mantel der liefde bedekt. Volledig ten onrechte. In Engeland zouden direct keiharde sancties volgen, maar hier zijn clubs vaak bang om in te grijpen, terwijl ze wel weten om wie het gaat. Deze mensen kun je missen als kiespijn. Inleveren die seizoenkaart!"