Stam blijft voorlopig in Engeland na ontslag: ‘Natuurlijk is het vervelend’

Jaap Stam is sinds woensdag geen manager van Reading meer. De club had geen vertrouwen meer dat de Nederlander de club weer op het juiste pad kon brengen. De voormalig verdediger voerde samen met zaakwaarnemer Henk Timmer dinsdagavond een gesprek met de directie en toen werd besloten dat er geen verdere samenwerking meer zal zijn.

“We hebben op een goede manier met elkaar gesproken en kwamen tot de conclusie dat het beter was als de wegen zouden scheiden”, begint Stam tegenover Voetbal International. “Soms zijn er nieuwe impulsen nodig bij een club als het tij moet worden gekeerd. Natuurlijk is het vervelend. Maar dit kan een keer gebeuren in je trainerscarrière.”

Stam, die zegt dat hij het met bijna twee seizoenen nog lang heeft volgehouden in de Championship, stelt dat Reading vorig jaar, toen promotie naar de Premier League lonkte, uitzonderlijk goed presteerde. “Met verzorgd combinatievoetbal hebben we ons proberen te onderscheiden in het Championship. Dit seizoen wilden we daarin verdere stappen maken, maar door verschillende oorzaken is dat niet gelukt.”

De voormalig stopper van onder meer Ajax, Manchester United en Lazio weet nog niet wat hij in de toekomst gaat doen. “Voorlopig blijf ik met mijn gezin in Engeland. Onze kinderen maken het schooljaar hier af en dan zullen we zien wat er op mijn pad gaat komen. Het is een leerzame periode geweest bij Reading. Met die ervaring op zak wil ik straks een nieuwe uitdaging als trainer aangaan.”