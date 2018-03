Reading neemt na tegenvallende prestaties afscheid van Stam

Jaap Stam is ontslagen bij Reading, zo meldt de club uit de Championship woensdag. De Nederlandse manager, die vorig jaar nog kans maakte op promotie naar de Premier League, beleefde een zeer slecht seizoen met Reading en moet de club nu noodgedwongen verlaten.

De geruchten deden al langer de ronde dat de Nederlander snel zijn biezen moest gaan pakken als de resultaten van the Royals niet snel verbeterden. Reading wist van de 38 competitieduels slechts 8 keer te winnen; de club staat momenteel vlak boven de degradatiezone, terwijl vorig jaar promotie naar de Premier League nog lonkte.

In zijn debuutseizoen loodste de ex-trainer van Jong Ajax de club naar een derde plaats en de play-offs, maar Huddersfield Town bleek bij de strafschoppenreeks de betere. Joey van den Berg zei deze week te hopen dat Stam aan zou blijven: “Het is niet altijd een garantie dat het helpt om de manager te ontslaan. We geloven allemaal in de manager en moeten blijven geloven. Ik denk niet dat een nieuwe manager ons zoveel zal helpen als deze.”

"De grootaandeelhouders, de heer Yongge Dai en mevrouw Xiu Li Dai, wilden Jaap iedere mogelijkheid bieden om alles nog om te zetten in dit lastige Championship-seizoen. Jaap heeft met veel passie en wilskracht geprobeerd de ploeg naar een hogere positie op de ranglijst te loodsen. Na zorgvuldige afwegingen heeft de club echter besloten dat verandering noodzakelijk is", zo meldt Reading.