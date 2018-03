Drogba uitgedaagd door statistiek Messi: ‘Toen moesten we keihard lachen’

Didier Drogba is zwaar onder de indruk van de prestaties van Lionel Messi, maar de Ivoriaan is van mening dat de sterspeler van Barcelona nog niet op gelijke hoogte staat met enkele grootheden uit het verleden: "Hij is nog niet op het niveau van Diego Maradona en Pelé, maar hij zit er niet ver vandaan."

"Messi kan nu stoppen en hij zou dan al heel veel hebben betekend voor het voetbal", vervolgt de voormalig spits van onder meer Chelsea en Olympique Marseille. Drogba ziet Messi met Argentinië ook wel het WK winnen: "Als hij de wereldbeker wint, dan wordt hij nog meer een speler met een legendarisch palmares. Hij is echt exceptioneel."

Drogba vertelt dat hij ook tijdens zijn tijd bij Chelsea veelvuldig werd geconfronteerd met de doelpuntenproductie van Messi, ook door zijn eigen manager Roberto Di Matteo: “Hij deed wat hij altijd deed en dat was een lijst ophangen met de topscorers van de tegenstanders. Normaal gesproken was de lijst zoiets als: Wayne Rooney, 22 goals; Robin van Persie; 15 en zo verder.”

"Toen Barcelona op een gegeven moment ook op de lijst kwam, was bijvoorbeeld Xavi op de derde plek met 14 goals en Alexis Sánchez en Cesc Fàbregas beiden op 15. Toen moesten we keihard lachen, want de topscorer kwam langs: Lionel Messi op… 63 goals, 14 alleen al in de Champions League!", aldus Drogba, die onlangs besloot met pensioen te gaan.