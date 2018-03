Bazoer en Riedewald niet opgeroepen: ‘Wil andere jongens bezig zien’

Jong Oranje neemt het donderdag op vriendschappelijke basis op tegen België, terwijl vijf dagen later het EK-kwalificatieduel met Andorra volgt. Bondscoach Art Langeler heeft met Pelle Clement, Arnaut Groeneveld, Teun Koopmeiners, Bart Nieuwkoop, Juninho Bacuna, Carel Eiting en Michel Vlap zeven spelers opgeroepen die hun debuut kunnen gaan maken, maar laat Riechedly Bazoer links liggen.

De voormalige middenvelder van Ajax, de laatste weken basisspeler bij VfL Wolfsburg in de Bundesliga, komt voor de komende twee interlands niet in de plannen van Langeler voor: “In de oefenwedstrijd tegen België wil ik graag andere jongens aan het werk zien en tegen Andorra heb ik geen dominante rol voor hem in gedachten”, legt de bondscoach uit in gesprek met De Telegraaf.

Langeler heeft Bazoer hier persoonlijk van op de hoogte gesteld: “Ik heb daarom met hem overlegd dat het beter is bij de club te blijven.” Naast Bazoer ontbreekt met Jaïro Riedewald nog een bekende naam in de selectie van Jong Oranje. De verdediger van Crystal Palace, die trainer Roy Hodgson langzaam lijkt te overtuigen, kreeg een soortgelijk telefoontje van Langeler. Doordat hij echter weinig gespeeld heeft in de afgelopen maanden, is hij bij Jong Oranje niet meer zeker van zijn plek.