Terugkeer bij PSV lonkt: ‘Een grapje dat serieus zou kunnen worden’

Heurelho Gomes keepte jarenlang met verve bij PSV en opteerde in 2008 voor een vertrek naar Tottenham Hotspur. De huidige sluitpost van Watford, die PSV voor negen miljoen euro verliet, zegt dat hij graag zou terugkeren bij de club van trainer Phillip Cocu: "De laatste tijd ben ik steeds meer met mijn afscheid bezig."

Afgelopen november reageerde Gomes op Twitter enthousiast op de vraag van Voetbal Inside welke speler terug zou moeten worden gehaald. "Ik naar PSV", aldus de Braziliaan destijds. "Dat was een grapje, maar wel een grapje dat ooit serieus zou kunnen worden", reageert de routinier, die vier jaar lang onder contract stond bij PSV, tegenover ELF Voetbal.

“De vraag is in welke rol”, vervolgt Gomes, die zichzelf geen trainer ziet worden. “Om eerlijk te zijn: ik denk dat een terugkeer als speler een lastig verhaal is. Ik weet niet of daarvoor nog tijd is. Ik wil goed met pensioen gaan, mijn carrière goed eindigen. Ik moet alles op een rijtje gaan zetten. Misschien is het voor PSV een beetje te laat.”

“Wat ik wel heel graag zou willen is de club vertegenwoordigen, in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Als een soort ambassadeur. En talenten zoeken.” De 37-jarige Gomes geniet van het idee om de nieuwe Piet de Visser te worden: “Piet heeft een geweldig oog voor talent. Hij heeft zoveel goede spelers gevonden. Misschien kan ik dat ook wel.”