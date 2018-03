Xavi: ‘Hij heeft tijd nodig, Barça is een eindexamen voor een voetballer’

Barcelona betaalde afgelopen zomer 105 miljoen euro voor Ousmane Dembélé, die de vervanger van Neymar op de linksbuiten positie moet worden. Het eerste seizoen van de voormalige aanvaller van Stade Rennes en Borussia Dortmund in het Camp Nou lijkt vooral een aanpassingsjaar te worden, maar clubicoon Xavi sluit echter niet uit dat Dembélé in de toekomst een belangrijke schakel kan worden in Catalonië.

“Hij heeft tijd nodig. Barcelona is voor een voetballer als een eindexamen. Het is alsof Dembélé bezig is met het halen van zijn diploma, aangezien niet iedereen voor deze club kan spelen. Waarom niet? Omdat je hier drie dingen beter moet kunnen dan ergens anders. Barça speelt op ongeveer dertig meter van het hele veld”, legt de middenvelder van Al Sadd uit in gesprek met So Foot.

“Dembélé heeft veel talent, hij is heel snel, maar hij zal hier niet de ruimte krijgen die hij kreeg bij Dortmund of Rennes. Daar had hij meer ruimte en dus ook meer tijd. Hij zal sneller moeten leren denken, in een paar duizendsten van een seconde. Dan zullen we zien of hij de juiste mentaliteit heeft. Hij moet tegen zichzelf zeggen: ‘Ik ben een Barcelona-speler’. Je moet mentaal sterk zijn en die overtuiging hebben.”

“Er zijn gemiddelde spelers die vijftien jaar bij Barcelona hebben gespeeld omdat ze die mentaliteit hadden. En er zijn geweldige spelers die niets hebben bereikt omdat ze de druk niet aankonden”, gaat Xavi verder. “Als je hen op de training aan het werk zag, zei je tegen jezelf: ‘Ze gaan hier alles slopen, ze zullen legendes worden.’ Maar nee, als ze dan het veld opliepen begonnen hun benen te trillen en wilden ze de bal niet meer. En je vroeg je dan af: ‘Verdorie, wat gebeurt er met ze?’”