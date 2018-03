‘Van een deal was nooit echt sprake, Feyenoord wilde niet meewerken’

Nicolai Jörgensen werd in de winterse transferperiode hevig in verband gebracht met een overstap naar Newcastle United, maar een transfer naar de Premier League-club is uiteindelijk niet van de grond gekomen. In gesprek met Tips Bladet vertelt de Deens international dat hij de rumoer rond zijn persoon best vervelend vond.

"Het is altijd fijn om te merken dat clubs geïnteresseerd in je zijn en zoveel geld voor je willen betalen. Dat gaf vertrouwen. Het is een droom van me om ooit in een grote competitie te spelen", aldus de 27-jarige spits van Feyenoord. "Van een deal was nooit echt sprake. Feyenoord wilde niet meewerken. Dat is prima, ik ben hier graag."

"Ik zat een beetje in de put, omdat het een droom van me is. Het is een droom voor elke voetballer. Maar ik heb niets tegen Feyenoord. Ik weet dat er haast geen andere plek is waar ik zo gelukkig kan zijn. We moeten kijken wat gaat gebeuren. Twee of tweeënhalf jaar bij Feyenoord was in eerste instantie het plan", besluit de aanvaller, die tot medio 2021 vastligt in De Kuip.