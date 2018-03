Lozano: ‘Ik hoor constant mensen ‘tjoekie, tjoekie, tjoekie’ roepen’

Hirving Lozano streek afgelopen zomer neer in Eindhoven en de Mexicaan heeft zeker geen spijt van zijn transfer naar PSV. In gesprek met PSV Magazine erkent de aanvaller dat hij in korte tijd erg populair is geworden bij de huidige koploper van de Eredivisie: "Er is veel op me afgekomen. Dat is soms lastig, in de schijnwerpers staan en altijd te moeten presteren."

Lozano vertelt dat de verwachtingen inmiddels erg hoog zijn. "Aan de andere kant is het ook leuk. Waar ik ook kom, iedereen vraagt naar mijn bijnaam Chucky. Dat is heel vermakelijk. En ik hoor constant mensen 'tjoekie, tjoekie, tjoekie' roepen. Dat vind ik echt heel leuk", aldus de buitenspeler, die momenteel met veertien doelpunten topscoorder is van de Eredivisie.

De aanvaller is verrast dat het zo snel zo goed gaat met hem, maar zegt dat hij zich makkelijk kan aanpassen, aangezien er meerdere Spaanstalige mensen bij PSV rondlopen. "De taal maakt het makkelijker om met elkaar te praten, maar mijn Engels vordert, dus er is ook contact met anderen. Met Phillip Cocu heb ik daarnaast een trainer die mijn taal spreekt. Hij is één van de redenen dat ik me zo snel heb kunnen aanpassen."

De international geeft aan dat hij alles doet om te winnen: "Als ik het veld opkom, transformeer ik in een totaal ander mens. Iemand die alleen maar wil winnen. Thuis speel ik met mijn kinderen, ben ik vrolijk, gemoedelijk, zacht. Op het veld is daar niets van over. Ik ben altijd op zoek naar een manier om de wedstrijd te beslissen. Overal waar ik kom, wil ik belangrijk zijn. Dat uit zich in het veld een beetje op deze manier."