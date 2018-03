Atlético biedt twintig miljoen per jaar: ‘Voor het WK neem ik een beslissing’

Atlético Madrid heeft Antoine Griezmann een nieuw contractvoorstel gedaan, zo verzekeren diverse Spaanse media woensdag. Het zou gaan om een contract van liefst twintig miljoen euro netto per jaar. Dat zou voor de aanvaller een flinke verbetering zijn ten opzichte van zijn al riante vergoeding van twaalf tot veertien miljoen euro.

“Mijn toekomst zal voor het WK duidelijk zijn”, zo stelt Griezmann woensdag in gesprek met L’Equipe. “Voor het toernooi neem ik een beslissing. Ik wil zonder zorgen aan mijn hoofd naar het WK gaan. Ik wil weten of ik blijf of niet. De verhalen over mijn toekomst kunnen saai zijn, maar ik heb al tegen mijn zus Maud (zaakwaarneemster, red.) gezegd dat dit zo snel mogelijk voorbij moet zijn. Of ik nu blijf of niet.”

Griezmann, die vandaag zijn 27e verjaardag viert, is momenteel al de grootverdiener van Atlético, de club waar zijn contract pas medio 2022 afloopt en hij een transferclausule van honderd miljoen euro heeft. Barcelona zou op de komst van de Frans international azen en ook Manchester United werd lange tijd met de aanvaller in verband gebracht. Na de winterse komst van Alexis Sánchez lijkt dat echter geen optie meer.



Atlético nam Griezmann medio 2014 voor dertig miljoen euro van Real Sociedad over. In zijn eerste contract werd een transferclausule van 65 miljoen euro opgenomen. Een jaar later verlengde hij al zijn contract en werd zijn clausule naar tachtig miljoen euro verhoogd. In 2016 kwamen beide partijen een contract tot medio 2021 en een clausule van honderd miljoen euro overeen. Vorig jaar zette de Fransman zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2022.