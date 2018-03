‘Laffe hond’ Guardiola krijgt ervan langs: ‘Was woedend, vloog hem bijna aan’

Mino Raiola is vandaag de dag een van de belangrijkste figuren in de voetballerij. De zaakwaarnemer behartigt de belangen van verschillende wereldsterren, onder wie Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic en Gianluigi Donnarumma. Raiola zegt dat hij zijn spelers behoedt voor een financiële achteruitgang als zijn cliënten stoppen met voetbal: “Ik probeer hen te behoeden voor financiële blunders.”

De zaakwaarnemer adviseert zijn pupillen in bepaalde financiële kwesties. “Zlatan beschikt over een grote vorm van intelligentie en gaat er zelf mee verder. Je hoeft hem het spel maar één keer uit te leggen. Zlatan wordt een groot zakenman als hij stopt. Hij heeft het in zijn bloed om naar een miljard te gaan. Hij verdient meer geld buiten het voetbal dan met voetbal”, zegt Raiola in gesprek met Quote.

Raiola heeft in zijn werk veel met trainers te maken en vindt sommigen van hen niet realistisch handelen: “Josep Guardiola? Als trainer is Guardiola fantastisch, als mens is hij een zero! Hij zei dat we bij hem moesten zijn als er klachten waren, maar toen werd Zlatan niet meer opgesteld en negeerde hij hem. Hij groette hem niet eens. Guardiola is een klassieke priester: doe wat ik zeg, doe niet wat ik doe.”

“Guardiola is een laffe hond. Hij flikte hetzelfde bij Maxwell, die een schat van een jongen is. Ik ging naar Londen voor de finale van de Champions League en zag in het stadion dat hij niet op de spelerslijst stond. Gunde die tyfus-Guardiola Abidal zijn rentree. Prima natuurlijk, en goed te verklaren, maar zeg dat dan eerlijk. Ik was woedend, vloog hem bijna aan in de catacomben, maar Adriano Galliani, de voorzitter van AC Milan, kon me gelukkig nog tegenhouden.”