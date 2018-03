Systeem bijzaak voor zelfkritische Oranje-aanvallers: ‘Maakt mij geen fluit uit’

Ronald Koeman benadrukte afgelopen maandag op de persconferentie dat hij toe wil werken naar een Nederlands elftal dat verschillende systemen kan spelen. De vraag is welke tactiek de norm wordt bij Oranje en wie de komende jaren in de aanval wordt geposteerd. Bas Dost laat de discussies voor wat het is, aangezien hij naar eigen zeggen in meerdere systemen kan functioneren.

"Er is niet speciaal één systeem voor mij gemaakt. Maar het is wel een feit dat je bij mij met mensen aan de zijkant moet spelen die ballen voorgeven. Of het nou 4-4-2 is of 4-3-3 of met vijf verdedigers waarbij de backs er continu overheen klappen, dat is allemaal geen probleem", zegt de spits van Sporting Portugal in gesprek met de NOS.

De aanvaller is op schot bij zijn Portugese club en heeft dit seizoen reeds 23 keer het net gevonden, maar in Oranje staat de teller na zeventien interlands voor Oranje op slechts een doelpunt. "Dat is ongelooflijk. Het gaan er absoluut meer worden", aldus Dost, die duidelijk is over wie hem bij Oranje in de aanval moet bijstaan: "Dat maakt mij geen fluit uit."

Ook Quincy Promes stelt dat het systeem voor hem op dit moment niet belangrijk is en is kritisch op zijn eigen prestaties bij Oranje: "Ik ben er alweer een tijdje bij en ben zeker niet tevreden over wat ik bij Oranje heb laten zien. Ik heb bij mijn club (Spartak Moskou, red.) een goede groei doorgemaakt en denk dat het tijd is dat ik ook bij het Nederlands elftal laat zien dat ik van waarde kan zijn."