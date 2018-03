Real Madrid aast op 'next big thing': 'Waarom dan niet de Ballon d'Or?'

Mohamed Salah verkeert dit seizoen in bloedvorm en wist afgelopen zaterdag maar liefst vier keer te scoren tegen Watford (5-0). De Egyptenaar wordt met de gehele Europese top gelinkt, waaronder Real Madrid en Barcelona. John Aldridge vreest dat de indrukwekkende prestaties van Salah betekent dat Liverpool na de zomer afscheid moet gaan nemen van de aanvaller.

“Salah is een grote kandidaat om de Ballon d’Or van 2018 te winnen, zeker ook als we het WK gaan meenemen. Dat kan verschrikkelijk nieuws zijn voor Liverpool. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zijn lange tijd de beste twee spelers van de wereld geweest, maar Salah schaart zich bij hen door zijn prestaties dit seizoen. En die realiteit heeft consequenties”, zegt de oud-aanvaller van onder meer Liverpool in gesprek met the Independent.

“Barcelona gaat waarschijnlijk niet weer zoveel geld spenderen net als bij Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé, maar Real Madrid wil wel graag the next big thing halen. Zoals we bij Luis Suárez en Coutinho zagen, die een paar maanden voor hun transfer nog bijtekenden, betekent een handtekening nauwelijks nog iets”, besluit Aldridge.

Ook Harry Kewell is bij talkSPORT lyrisch: “Men praat over Speler van het Jaar, maar ik ga een stap verder. Als hij een fantastisch WK beleeft, waarom dan niet de Ballon d’Or? Hij heeft zijn goals, dus ik zie niet in waarom hij niet zou kunnen winnen. Hij kan geweldig dribbelen en verdedigers zijn bang voor hem. Natuurlijk is Messi de beste dribbelaar, maar Salah kan dit ook goed. Mensen weten gewoon niet hoe ze hem moeten bestrijden.”