Strootman: ‘Wellicht gaan ze vragen of ik niet moet stoppen bij Oranje’

Kevin Strootman maakte ruim zeven jaar geleden zijn debuut voor het Nederlands elftal. De middenvelder was twintig jaar en had net de overgang gemaakt van Sparta naar FC Utrecht. Strootman werd al snel gezien als de toekomstige motor van Oranje, maar hij heeft de verwachtingen sindsdien mede door blessureleed niet kunnen inlossen.

Strootman, goed voor 39 interlands, speelde nog geen minuut op een groot toernooi. Op het EK van 2012 was hij bankzitter, het WK van 2014 moest hij door blessureleed laten schieten en twee jaar later ontbrak het Nederlands elftal op het EK in Frankrijk. Dat geldt komende zomer ook op het WK in Rusland. Het roer gaat onder Ronald Koeman faliekant om, ziet ook Strootman. "We gaan een nieuwe cyclus in, met een nieuwe trainer. Nieuwe mensen in het bestuur, die ook dichter bij het elftal staan. Nieuwe staf, wat andere spelers erbij.”

“Alles is nieuw, maar het bevalt goed.” Strootman zelf heeft ook wat recht te zetten. Tijdens de voorbije kwalificatiereeks was er veel kritiek op zijn spel. "Dat was ook terecht", zegt de middenvelder in gesprek met de NOS. “Als ik niet goed speel, weet ik als eerste dat het beter moet. En als andere mensen daarover praten... Zo werkt het nu eenmaal als je bij het Nederlands elftal zit en dat hoor je te accepteren. Dat hoort bij je beroep als voetballer.”

Van Strootman, 28 jaar, wordt verwacht hij een voortrekkersrol gaat vervullen. Hij grapte er al over met andere internationals. “Misschien gaan ze nu wel aan mij vragen, of aan Ryan Babel en Virgil van Dijk, of we niet moeten stoppen bij het Nederlands elftal, gezien onze leeftijd.”