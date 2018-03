Peter Bosz: ‘Het is logisch dat topclubs hem intensief volgen’

Danny Blind, Marcel Keizer en Peter Bosz voorzien een schitterende toekomst voor Matthijs de Ligt. De vraag is hoelang de achttienjarige verdediger op de loonlijst van Ajax zal blijven staan. Blind benadrukt dat De Ligt er goed aan doet om in ieder geval nog een seizoen in Amsterdam te blijven. “We kunnen hem allemaal nog graag bij Ajax willen zien, maar de realiteit is in het huidige voetbal anders”, stelt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

“Als een club van het kaliber Barcelona zich meldt, dan wordt het proces in werking gezet. Dat houd je niet tegen, zo zit de markt gewoon in elkaar. Toch zou het in mijn ogen zinvol zijn om nog een volledig seizoen in Amsterdam te blijven, maar dan wel met de weerstand van Europees voetbal”, vertelt Blind in gesprek met Voetbal International. Ook Marcel Keizer hoopt op een langer verblijf, omdat dit goed is voor zijn ontwikkeling. “Hij is nog zo jong, maar laat tegelijkertijd zien dat hij een hoger niveau aankan. Daardoor wordt hij overal direct geaccepteerd, zoals destijds bij Ajax 1”, stelt de ex-coach van Ajax.

Bosz liet De Ligt in de hoofdmacht van Ajax debuteren. Hij vindt het 'logisch' dat de verdediger intensief door topclubs wordt gescout. “Een nieuwe volgende prikkel kan goed zijn, maar dan moet hij verzekerd zijn van speelminuten. En hij is nog jong, dit is pas zijn eerste volledige seizoen als basisspeler in het profvoetbal. Uiteindelijk komt die stap hogerop er zeker, het gaat vooral om de afweging wat het goede moment is.”

“Maar Matthijs is een intelligente jongen, die precies weet wat hij wil”, benadrukt Bosz. “Dus ik heb daar alle vertrouwen in.” Volgens zaakwaarnemer Barry Hulshoff moet De Ligt zich vooral blijven ontwikkelen, dat is het allerbelangrijkste. “Hij is pas achttien, dus moet hij vooral veel vlieguren maken en de kans krijgen om te groeien. Waar dat is? En wanneer? Daar is hij nog niet uit. Maar de ontwikkeling staat voorop, het financiële aspect is van secundair belang.”