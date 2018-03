Cruijff: ‘Een heel groot talent, maar zijn vader heeft heel veel bereikt’

Justin Kluivert maakt mogelijk tegen Engeland of Portugal zijn debuut voor het Nederlands elftal. De achttienjarige aanvaller van Ajax is in dat geval de tiende zoon die net als zijn bekende voetbalvader het Nederlands elftal haalt. Kluivert timmert op zijn jonge leeftijd al aardig aan de weg, maar het is als zoon van een bekende vader niet altijd rozegeur en maneschijn. “De naam Cruijff heb ik als een lust en een last ervaren”, erkent Jordi Cruijff.

“Enerzijds was er de druk, maar anderzijds ook de perfecte begeleiding in de topsport. Bekende vaders zullen hun zonen niet pushen, omdat ze weten dat het dan nóg moeilijker wordt”, vertelt Cruijff in De Telegraaf. De trainer van het Israëlische Maccabi Tel Aviv hoopt dat de fans Kluivert blanco zullen benaderen. “Hij is zeker een heel groot talent, maar zijn vader heeft heel veel bereikt.”

“Misschien dat Justin nóg meer gaat presteren. Zo niet, dan betekent dat niet dat hij het slecht heeft gedaan.” Cruijff wijst op de moeilijke momenten die bijvoorbeeld Daley Blind heeft moeten doormaken. “Pas toen hij naar Manchester United ging, was hij van alle vergelijkingen met en verhalen over Danny verlost.” Youri Mulder ziet het als een voordeel dat Justin Kluivert geen spits is, zoals zijn vader was, en kan hier dan ook op terugvallen. “Ook al zien Justin en Patrick er bijna hetzelfde uit en heeft hij dezelfde open karaktertrekken: hij is iemand anders. Klaar”, benadrukt de zoon van Jan Mulder.

Mulder hoorde vaak dat hij niet zo goed was als zijn vader, maar gebruikte dat juist in zijn voordeel. “Juist door te stellen dat ik niet zo goed was als hij, kreeg ik rust. Ik deed mijn eigen ding. Ik wilde prof worden om elke dag te kunnen voetballen. Het maakte me eigenlijk niet uit op welk niveau.” Jan Everse heeft de korte interlandcarrière van zijn vader Jan Everse sr. altijd als lust in plaats van last ervaren. Zelfs als een stimulans. “Hij speelde drie interlands en eenmaal bij Feyenoord in het eerste wilde ik dat ook meemaken.” Zo moet Kluivert er ook in staan, stelt hij. “Laat dat zoals in mijn geval ook een stimulans zijn om hetzelfde of meer te bereiken.”