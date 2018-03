Wijnaldum viel flink af: ‘Hij was bang dat ik andere spelers zou besmetten’

Georginio Wijnaldum stond de voorbije periode om een bijzondere reden aan de kant. De middenvelder van Liverpool was geveld door een hevige infectie en viel flink af. Wijnaldum deed deze maand elf minuten mee in de topper tegen Manchester United (2-1) en stond in de 5-0 overwinning van afgelopen weekeinde op Watford negentig minuten binnen de lijnen.

Wijnaldum kampte enkele weken geleden met diarree en pijn in de buik. Op verzoek van de medische staf meldde de middenvelder zich op het trainingscomplex van Liverpool. “Daar kreeg ik weer last van mijn buik, waarop de dokter me direct wegstuurde. Hij was bang dat ik andere spelers zou besmetten”, vertelt de Oranje-international woensdag in De Telegraaf.

De problemen waren niet binnen een paar dagen voorbij. Het hield namelijk twee weken aan. Pas nadat zijn ontlasting werd onderzocht, bleek er sprake van een bacterie. Wijnaldum moest zodoende aan de antibiotica. “Daar werd ik nog zieker van. Maar daarna is het beter gegaan. Alleen moest ik weer werken aan mijn fitheid.”

Wijnaldum gebruikt de trainingsweek bij het Nederlands elftal dan ook om verder aan te sterken. “Ik heb hard getraind, maar merkte zaterdag wel dat ik ritme nodig heb voor de manier waarop ik wil spelen”, besluit de ex-speler van Feyenoord, PSV en Newcastle United. “Het gaat beter, maar ik ben nog niet zo fit als voordat ik ziek werd.”