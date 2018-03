Bredanaar opgeroepen voor Turkije: ‘Prachtig, ik geniet er echt van’

ANTALYA - De nationale ploeg van Turkije oefent komende vrijdag in Antalya tegen Ierland en vier dagen later staat in Podgorica de confrontatie met Montenegro op het programma. Het is goed mogelijk dat linkerverdediger Ömer Bayram in een van deze duels zijn debuut maakt voor De Maansterren, want hij werd afgelopen vrijdag opgeroepen door bondscoach Mircea Lucescu.

Door Gijs Freriks

Bayram moet met Hasan Ali Kaldirim, een vaste waarde van Fenerbahçe en twintigvoudig international, uitmaken wie hoger in de pikorde van Lucescu komt te staan. Caner Erkin van Besiktas, die 53 caps, achter zijn naam heeft staan, is niet opgeroepen omdat de bondscoach ontevreden is over zijn ‘tactische discipline’. “Of ik verrast ben dat Caner niet is opgeroepen? Ik heb er niet veel over nagedacht, het gaat ook niet alleen om hem. De trainer heeft veel keuzes voor de linksbackplaats, dus ik ben blij dat hij bij mij is uitgekomen. Het is aan mij om deze kans met beide handen aan te grijpen”, reageert de 26-jarige Bayram.

Bayram speelde in Breda voor PCP en Baronie en maakte bij NAC Breda zijn debuut in het betaald voetbal. Als buitenspeler kwam hij 43 keer in actie voor De Parel van het Zuiden en in de zomer van 2012 maakte hij de overstap naar Kayserispor. Sinds medio 2016 komt de linkspoot uit voor Akhisarspor, de huidige nummer negen van de Süper Lig. Dat Bayram nu is opgeroepen voor Turkije, voelt voor hem als een bevestiging dat hij goed bezig is bij de groenhemden uit de provincie Manisa.

“Ik hoorde twee keer eerder van mijn trainer (Okan Buruk, GF.) dat ik waarschijnlijk opgeroepen zou worden, maar dat ging beide keren niet door. Dat waren lichte teleurstellingen, al blijf je wel gewoon vol doorgaan. Mijn trainer zei dat ze me dit keer honderd procent zeker zouden oproepen. Ik liet dat langs me heengaan en besloot mij op de wedstrijden te concentreren, want ik ging er niet vanuit dat ik daadwerkelijk opgeroepen zou worden. Maar ik ben er blij mee. Ik presteer constant en denk dat ik bepalend ben geweest in de grote wedstrijden. Ik verdien het dus eigenlijk ook wel.”

Ömer Bayram bij zijn presentatie als speler van Akhisarspor.

Lucescu hamert zogezegd op de ‘tactische discipline’. Hoe zit dat bij jou?

“De bondscoach heeft op de eerste dag van het trainingskamp meteen laten zien wat hij niet wil zien bij zijn spelers. Ik weet daardoor heel goed wat ik moet doen en laten om international te blijven. Hij is bijvoorbeeld geen fan van vroege voorzetten, wanneer je net de middellijn hebt gepasseerd. De spits staat dan met zijn rug naar de goal en staat in zijn eentje tegenover vier verdedigers. Dan heeft het weinig zin om voor te zetten, vindt de trainer. Bovendien kan zo’n voorzet snel leiden tot een gevaarlijke counter. Hij vertelde dat hij voorzetten gevaarlijker vindt wanneer die dichter bij de achterlijn worden gegeven. Je kunt de bal dan tussen de keeper en de defensie leggen.”

Ligt dat jou? Haal je graag de achterlijn om dan pas de voorzet te geven?

“Ik ben een speler die een goede voorzet in de benen heeft zitten, maar je moet ook je momenten uitkiezen. Als een trainer zegt dat hij geen fan is van vroege voorzetten, dan is het aan mij om daarop te letten en om mij in dat aspect verder te ontwikkelen. De trainer heeft verder gezegd dat hij mij een jongen met lef vindt. Dat gaf mij een heel goed gevoel. Als je zoiets hoort, dan triggert dat om je extra goed te laten zien.”

Bayram gaf in november een interview aan Voetbalzone en daarin gaf de back toe dat hij af en toe wel ‘aan Oranje denkt’: “Ik sluit uitkomen voor Nederland zeker niet uit (…) Ik denk dat ik het niveau van Oranje zeker aankan, honderd procent (..) Ik heb het aanvallende Nederlandse spelletje onder de knie, maar heb ook de winnaarsmentaliteit en het bikkelwerk dat ik hier heb opgedaan”, sprak hij onder meer. Bayram ontving ook hierna geen uitnodiging voor het Nederlands elftal, maar maalt daar niet meer om.

“Ik heb een interlandcarrière nooit gepland, maar je gaat als voetballer wel voor het hoogst haalbare. Dat ik nu ben opgeroepen voor Turkije, vind ik prachtig en ik geniet er echt van.” Als Bayram een oefenduel voor Turkije speelt, mag hij formeel nog switchen van landenploeg. “Maar als Ronald Koeman alsnog belt en ik heb dan al voor Turkije gespeeld, dan denk ik niet dat ik de Turkse ploeg nog ga verlaten. Turkije past ook meer in mijn plaatje, omdat ik mijn jeugdinterlands voor Turkije heb gespeeld. En nu ben ik straks international.”

Je bent eerder overgeslagen voor Oranje. Hoe kijk je daarnaar?

“Nederland heeft veel spelers in topcompetities lopen. Ik vind alleen wel dat de Turkse competitie wordt ondergewaardeerd. Spelers als Eljero Elia, Ryan Babel, Jeremain Lens en eerder Robin van Persie en Wesley Sneijder moeten misschien meer laten zien om opgeroepen te worden. Als neutrale kijker dacht ik soms: waarom zit die er niet bij of waarom krijgt een speler uit Turkije sneller kritiek dan een ander? Waarschijnlijk omdat de Turkse competitie minder gewaardeerd wordt dan die van Frankrijk of Duitsland. Als een Nederlander in Turkije hetzelfde presteert als iemand in de Premier League, dan zal die speler uit Engeland de voorkeur krijgen. Ik begrijp dat de aandacht van de KNVB meer uitgaat naar de Premier League of de Eredivisie, maar een Elia speelt bijvoorbeeld ook voor een topclub (Medipol Basaksehir, GF.) en is daar bepalend…”

Hoe beoordeel je jouw eigen seizoen?

“Ik sta op één doelpunt en vier assists en als linksback doe je het dan heel redelijk. Alles wat er extra bij komt, is mooi meegenomen. Ik ben een tot verdediger omgeturnde vleugelaanvaller en als je je dan in zes jaar tijd in het nationale elftal speelt, is dat een mooie beloning. Dat betekent toch dat ik tot de beste linksbacks van het land behoor.”

In hoeverre heb je er als verdediger last van dat je aanvaller bent geweest?

“Ik focuste mij aanvankelijk voornamelijk op het aanvallen, want aanvallen vond ik toch het leukst. Maar daarin ben ik mezelf ook wel tegengekomen, want ik maakte verdedigende slippertjes. Wil je een toplinksback zijn, dan moet je het ook verdedigend goed doen. Ik ben de afgelopen jaren erg goed geholpen door mijn trainers en kan nu ook verdedigend mijn mannetje staan. Of ik terug wil naar de voorhoede? Nee, voor een speler is het belangrijk om vastigheid te hebben. Ik ben liever goed op één positie dan dat ik overal slechts ‘nuttig’ kan zijn. Ik heb volledig geaccepteerd dat ik een linksback ben geworden.”

Ten slotte: je hebt een contract tot 2019. Hoe ziet jouw toekomst eruit?

“Ik beschouw dit seizoen een beetje als een alles-of-niets-jaar. Dat ik ben opgeroepen voor Turkije, dat is de kers op de taart, en nu wil ik ook een stap maken. Dat kan een binnenlandse stap zijn, maar ook een transfer naar het buitenland. Ik sta er blanco in, ik sta overal voor open.”