‘Hij zit bij misschien wel de grootste club, maar we kunnen erom vragen’

Nabil Fekir speelt al zijn gehele carrière voor Olympique Lyon, maar na het beste seizoen uit zijn loopbaan lonkt een toptransfer voor de middenvelder. De 24-jarige Fransman weet zich naar verluidt gevolgd door onder andere Arsenal en Liverpool en droomt van een stap naar de absolute top, zo laat zijn zaakwaarnemer Jean-Pierre Bernes dinsdag weten.

Fekir is afkomstig uit de jeugdopleiding van Lyon en geldt inmiddels als de absolute vedette van de Franse grootmacht. Hij was dit seizoen in 34 officiële wedstrijden goed voor 21 doelpunten en 6 assists. "Op dit moment hoeft er nog geen beslissing genomen te worden, maar als dat aan het einde van dit seizoen het geval zou zijn, dan zullen we om de tafel gaan zitten met de president (Jean-Michel Aulas, red.) en een oplossing vinden", vertelt de belangenbehartiger aan Le Dauphine Libere.

Of Lyon volgend seizoen actief zal zijn in de Champions League, is volgens Bernes niet doorslaggevend voor de sportieve toekomst van Fekir. "Allereerst zouden we Lyon respecteren. We willen niet vertrekken met veel theater. Nabil zit bij een grote Franse club, misschien wel de grootste. Maar we weten dat we op een gegeven moment om een transfer zouden kunnen vragen. Die beslissing zal dan echter met intelligentie en in het belang van alle partijen genomen worden."

"Als je de club verlaat waar je bent opgeleid en waar je alles aan te danken hebt, dan doe je dat in goede harmonie, als je al weg wil", vervolgt Bernes. "Nabil heeft de ambitie om te spelen voor één van de tien beste clubs in Europa en hij heeft die potentie ook. Een carrière wordt echter beetje bij beetje opgebouwd. Als dat hem niet lukt, betekent dat niet dat hij het niet goed gedaan heeft of dat hij ongelukkig zal zijn. Hij is gelukkig bij Lyon en houdt van de stad. Dit is zijn club. Hij begeeft zich niet in een dratische situatie."