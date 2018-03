Nederlander klopt op de deur bij Man United: ‘Karakter is erg belangrijk’

Tahith Chong verruilde Feyenoord in 2016 voor Manchester United en de achttienjarige rechtsbuiten klopt steeds nadrukkelijker op de deur bij de Engelse topclub. Hij maakte onlangs grote indruk bij zijn debuut voor de beloftenploeg en droomt stilletjes van een doorbraak in de hoofdmacht.

Een zware knieblessure hield Chong tien maanden aan de kant na zijn komst van Feyenoord, maar de jeugdinternational heeft de draad inmiddels weer volledig opgepakt. Vorige maand scoorde hij in zijn eerste wedstrijd voor de Onder-23 ploeg tegen Tottenham Hotspur. "Het is natuurlijk goed om voor de reserves te spelen, zeker aangezien ik net terug ben van een blessure", vertelt de jongeling in gesprek met MUTV.

"Het is prettig geweest om een aantal wedstrijden te spelen voor de Onder-23 ploeg, maar ik vind het ook nog altijd goed om voor de Onder-18 ploeg te spelen", vervolgt Chong. De op Curaçao geboren aanvaller geeft aan het zwaar gehad te hebben tijdens zijn blessure. "Je mist het voetbal wanneer je geblesseerd bent. Ik ben gewoon blij om terug te zijn en geniet ervan om op het veld te staan."

Chong geeft aan goed geholpen te zijn door teamgenoten, trainers en familie. "Ik wil nu wedstrijden blijven spelen, hopelijk voor de Onder-23 ploeg. De Onder-18 ploeg doet het momenteel echter goed, ze staan eerste, dus als ze me nodig hebben, dan zal ik er staan. Iedereen bij de club helpt me, zo zit de club nu eenmaal in elkaar, en het feit dat mijn familie in de buurt is, maakt het gemakkelijker. Karakter is erg belangrijk en ik moet gewoon hard blijven werken. Ik bekijk het van wedstrijd tot wedstrijd."