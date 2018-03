Barcelona gewaarschuwd: ‘Men zag in ons makke lammetjes rijp voor de slacht’

Voor AS Roma breekt een cruciale periode aan. De Romeinen spelen in de Serie A geen rol van betekenis meer in de titelrace en zijn bovendien niet meer actief in het Italiaanse bekertoernooi. Daardoor is alle aandacht gericht op het tweeluik van volgende maand met Barcelona in de kwartfinales van de Champions League. Edin Dzeko beseft dat de Spanjaarden favoriet zijn, maar stelt dat Roma absoluut niet onderschat mag worden.

De Bosnische spits wijst op de manier waarop het elftal van Eusebio Di Francesco in het miljardenbal overwinterde in een groep met Chelsea, Atlético Madrid en Qarabag FK en vervolgens in de achtste finales zegevierde over Shakhtar Donetsk. "Roma heeft de neutrale kijkers voor zich gewonnen. We zaten in een zware groep en veel mensen zagen in ons makke lammetjes die rijp voor de slacht waren. Desalniettemin slaagden we erin Atlético Madrid, een ploeg die een aantal jaar geleden nog de finale haalde, uit te schakelen", zegt hij in gesprek met Novilist.

Dzeko is evenwel op zijn hoede voor Barcelona. "Ze zijn de favoriet. Niet alleen voor het tweeluik, maar ook voor het winnen van de Champions League", vervolgt hij. "Dat gezegd hebbende, als we opnieuw als een echt team spelen, dan kunnen we voor een verrassing zorgen. Ik wil niet clichématig overkomen, maar de kwalificatie hangt af van de hele ploeg, niet slechts van één speler. Ik ben erg trots op deze ploeg."

De aanvaller stipt aan dat het niveau van het Italiaanse voetbal stijgt. "Voor het eerst sinds 2007 hebben twee ploegen de kwartfinales van de Champions League weten te halen. Dat is een goede zaak voor het Italiaanse voetbal, vooral in het jaar waarin de nationale ploeg zich niet wist te plaatsen voor het WK. Maar het Italiaanse voetbal wordt ieder jaar beter, dus echt verrast ben ik niet."